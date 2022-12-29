Зеленський просив у Байдена танки та літаки, але позиція США залишилася незмінною, - Politico

Як зазначає видання, головним пріоритетом Зеленського залишається збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України. Він повторив свій заклик у ході візиту до США - попросив Байдена надати нашій країні більше сучасного озброєння.

У Politico зазначають, що "Байден залишився непохитним по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачів". Але, при цьому, лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

Видання додає, що американські чиновники все ще продовжують дискусії про відправку сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок може спровокувати ескалацію конфлікту і призведе до затягування термінів потенційних переговорів. Але після передачі Patriot США вже наступного року можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають "ескалаційною".