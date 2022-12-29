Зеленский просил у Байдена танки и самолеты, но позиция США осталась неизменной, - Politico

Как отмечает издание, главным приоритетом Зеленского остается увеличение количество оружия, боеприпасов и оборудования для Украины. Он повторил свой призыв в ходе визита в США - попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.

В Politico отмечают, что "Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях". Но, при этом, лидер США все же согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным.

Издание добавляет, что американские чиновники все еще продолжают дискуссии об отправке современной военной техники в Украину, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров". Но после передачи Patriot США уже в следующем году могут пересмотреть свою позицию по тому, какое оружие они считают "эскалационным".