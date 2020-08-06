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Зеленский просит Шмыгаля оценить работу госпредприятий стратегического значения

Киев, Четверг 06 августа 2020 16:06
Зеленский просит Шмыгаля оценить работу госпредприятий стратегического значения
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Шмыгаль должен будет доложить о результатах лично Зеленскому

Президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля оценить работу государственный предприятий стратегического значения. Президент настаивает на обеспечении мер, которые исключат отчуждение стратегически важных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, правительство должно выявить и устранить факторы, которые блокируют работу стратегически важных предприятий, а также разработать меры которые исключат их необоснованное отчуждения.

Кроме этого Зеленский просит осуществить оценку влияния приватизации предприятий на экономическую безопасность страны. В частности, публичного акционерного общества "Мотор Сич".

"О соответствующих результатах премьер-министр должен проинформировать президента лично", - добавили в Офисе президента.

Напомним, в прошлом году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций предприятия "Мотор Сич". Как отметили в компании, китайская сторона обязалась инвестировать в завод 250 млн долларов. При этом продажа акций "Мотор Сичи" китайской компании вызвала возмущение у США, которые заявили, что это будет способствовать наращиванию военной мощи Китая.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал продажу "Мотор Сичи" большой дипломатической игрой.

Днями появилась информация, что представители компании олигарха Александра Ярославского DCH достигли договоренности с китайской компанией о сотрудничестве по развитию "Мотор Сич".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийприватизациягоспредприятияДенис Шмыгаль
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