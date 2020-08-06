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Зеленський просить Шмигаль оцінити роботу держпідприємств стратегічного значення

Київ, Четвер 06 серпня 2020 16:06
Зеленський просить Шмигаль оцінити роботу держпідприємств стратегічного значення
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Шмигаль повинен буде доповісти про результати особисто Зеленському

Президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль оцінити роботу державний підприємств стратегічного значення. Президент наполягає на забезпеченні заходів, які виключать відчуження стратегічно важливих підприємств.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Зокрема, уряд повинен виявити і усунути фактори, які блокують роботу стратегічно важливих підприємств, а також розробити заходи які виключать їх необгрунтоване відчуження.

Крім цього Зеленський просить здійснити оцінку впливу приватизації підприємств на економічну безпеку країни. Зокрема, публічного акціонерного товариства "Мотор Січ".

"Про відповідні результати прем'єр-міністр має поінформувати президента особисто", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, в минулому році китайська компанія Skyrizon придбала 50% акцій підприємства "Мотор Січ". Як відзначили в компанії, китайська сторона взяла на себе зобов'язання інвестувати в завод 250 млн доларів. При цьому продаж акцій "Мотор Січі" китайської компанії викликала обурення у США, які заявили, що це буде сприяти нарощуванню військової потужності Китаю.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав продаж "Мотор Січі" великою дипломатичною грою.

Днями з'явилася інформація, що представники компанії олігарха Олександра Ярославського DCH досягли домовленості з китайською компанією про співпрацю з розвитку "Мотор Січ".

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