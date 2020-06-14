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МИД считает продажу "Мотор Сич" большой дипломатической игрой

Новости » Политика     14.06.2020 - 18:31
МИД считает продажу "Мотор Сич" большой дипломатической игрой
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Предприятие "Мотор Сич" оказалось в центре этой дипломатической игры

Украинское предприятие "Мотор Сич" оказалось в центре большой дипломатической игры между Китаем и Соединенными Штатами Америки. Ситуация вокруг продажи предприятия является узкой и специфической.

Об этом в интервью "Укринформ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, предприятие "Мотор Сич" не является фактором инвестиционного климата.

"Мотор Сич" оказалась в центре большой дипломатической игры. Для Украины есть только один интерес - стратегическое развитие украинского предприятия и украинских технологий в Украине", - пояснил он.

Глава МИД добавил, что сейчас решение о продаже предприятия рассматривает Антимонопольный комитет, а параллельно разрабатывают законопроект об инвестициях в стратегические сферы.

В прошлом году в госконцерне "Укроборонпром" заявили, что китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций предприятия "Мотор Сич". Позже продажу компании подтвердил почетный президент компании Вячеслав Богуслаев. Он рассказал, что за акции китайская сторона обязалась инвестировать в завод 250 млн долларов.

Продажа акций "Мотор Сич" вызвала возмущение у Соединенных Штатов, которые утверждали, что завод будет способствовать наращиванию военной мощи Китая.

При этом в Китае призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Мотор СичМИД УкраиныДмитрий Кулеба
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