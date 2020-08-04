Ярославский вместе с китайскими инвесторами займется заводом "Мотор Cич"

Фото: DCH (dch.ua)

Договоренность достигнута с компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited

Представители группы DCH Александра Ярославского достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обе стороны будут совместно развивать запорожский ПАО "Мотор Cич".

Об этом сообщает официальный сайт DCH.

В сообщении, в частности, отмечается, что DCH имеет богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, криворожского рудника "Сухая Балка".

В компании также добавляют, что DCH построил и эффективно администрирует аэропорт в Харькове, а также принимают участие в проекте строительства нового аэропорта в Днепре в качестве частного инвестора аэровокзального комплекса.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

В 2016 г. предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более $100 млн.

Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну ”Укроборонпром", однако июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году".

Напомним, Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др.

Развитием Харьковского тракторного завода DCH Ярославского занимается с 2016 г., в настоящее время восстановлено тракторное производство, на базе ХТЗ cоздается бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" ($1 млрд инвестиций до 2033 г.).

Международный аэропорт "Харьков" построен в рамках подготовки города к Евро-2012, инвестиции Ярославского как генерального инвестора и координатора составили $107,2 млн, аэропорт вошел в число наиболее динамично развивающихся аэропортов Европы.

Инвестиции Александра Ярославского в развитие горно-металлургического дивизиона DCH Днепровский металлургический завод (Петровка), "Сухая Балка" запланированы в размере $300 млн, ведется системная модернизация производства.

Строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства, DCH Ярославского отвечает за терминалы аэропорта, соответствующий проект уже был представлен инвестором.