Зеленский просит Раду передать ему право назначать руководство НАБУ и ГБР

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Сообщается, что президент подал проект о внесении изменений в ст. 106 Конституции, которым просит закрепить за президентом полномочия создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, а также назначать и увольнять руководителей НАБУ и Госбюро расследований. Законопроект зарегистрирован 29 августа под №1014, текст на данный момент отсутствует.

Отметим, согласно действующему законодательству, руководство данных правоохранительных органов назначает Верховная рада Украины.

Напомним, в конце мая Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем. В то же время он подчеркнул, что гарантирует защиту от вмешательства в работу антикоррупционных органов.