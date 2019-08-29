Зеленський просить Раду передати йому право призначати керівництво НАБУ та ДБР

Президент Володимир Зеленський подав Верховну раду України законопроект, яким пропонує закріпити за собою повноваження щодо призначення керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Держбюро розслідувань (ДБР). Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Повідомляється, що президент подав проект про внесення змін до ст. 106 Конституції, яким просить закріпити за президентом повноваження створювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, а також призначати і звільняти керівників НАБУ і Госбюро розслідувань. Законопроект зареєстровано 29 серпня під №1014, текст на даний момент відсутній.

Відзначимо, згідно з чинним законодавством, керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Нагадаємо, в кінці травня Зеленський на зустрічі з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури дав їм три місяці, щоб домогтися прогресу в розслідуванні резонансних схем. У той же час він підкреслив, що гарантує захист від втручання в роботу антикорупційних органов.





