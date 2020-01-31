Зеленский просит назначить нового спецпредставителя Госдепа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео попросил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе. Об этом он заявил на совместном с госсекретарем США брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Вашингтон должен активнее участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США", - отметил Зеленский.

Отметим, до сентября 2019 года полномочия спецпредставителя по Украине были возложены на Курта Волкера. Он ушел в отставку в разгар скандала с давлением на президента Владимира Зеленского, в ходе которого в США начался процесс импичмента Дональда Трампа.

Волкер, в частности, принимал участия в переговорах по ситуации в двустороннем формате с Россией. Российскую сторону, как правило, на этих встречах представлял помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Формат Сурков – Волкер считался еще одной площадкой для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.