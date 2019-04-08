Зеленский просит у МВД госохрану

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной. Об этом в ходе брифинга заявил советник главы МВД Иван Варченко.

Он напомнил, что до первого тура правоохранители охраняли девять кандидатов на пост главы государства.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас по поводу такой охраны обратился штаб кандидата в президенты Зеленского", - сообщил советник.

Варченко подчеркнул, что Национальная полиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты.

Напомним, в понедельник глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля. Отметим, что ранее Порошенко заявлял, что дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский заявил, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля. Он отметил, что дебаты пройдут 19 апреля на НСК "Олимийский" накануне второго тура выборов. Зеленский, в частности, предложил своим избирателям помочь ему выбрать вопросы, которые он задаст Порошенко на дебатах.