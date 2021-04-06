Зеленский просит Канаду помочь с получением Плана действий по членству в НАТО

"Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей", - отметил Зеленский.

Он также пригласил Джастина и Софи Трюдо на саммит инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа и на празднование 30-летия независимости Украины.

Отметим, сегодня Зеленский уже говорил о необходимости ПДЧ для Украины и отмечал, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе.