ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Політика    19.08.2019 - 14:15
Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Володимир Зеленський і Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Президент нагадав про трагедії народів

Президент України Володимир Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він сказав брифінгу за підсумками переговорів з Біньяміном Нетаньяху, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Зеленський, Україна та Ізраїль мають давні тісні історичні зв'язки, а народи разом пережили трагедії новітньої історії.

"Я звернувся до ізраїльській стороні із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу",- сказав український президент.

Нагадаємо, станом на осінь 2019 року близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Однак Ізраїль традиційно відмовляється визнавати Голодомор геноцидом.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечували Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією.

У жовтні 2018 року вважали винним в організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Україна та Ізраїль розширять вільну торгівлю на сферу послуг Зеленський: Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему з відмовами на кордоні
Новини України ЗеенскийІзраїльгеноцидГолодомор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся