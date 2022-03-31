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Зеленский просит Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности

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Киев, Четверг 31 марта 2022 11:50
Зеленский просит Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австралию присоединиться к новой глобальной системе безопасности. А также приложить усилия, чтобы принудить Россию к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента к парламенту Австралии.

"Нет иного пути гарантировать глобальную безопасности, чем принудить Россию к тишине, принудить к миру. Ответственность за все, что она сделала против глобальной безопасности, важна", - отметил Зеленский.

По его словам, Россия должна подвергнуться таким санкциям, чтобы она поняла, что ядерный шантаж повлечет разрушительные последствия для шантажиста.

"Лидерство Австралии может быть незаменимым в модернизации глобальной архитектуры безопасности и укреплении антивоенной коалиции, работающей над возвращением мира в Украину", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что вторжение России стало возможным из-за безнаказанности после катастрофы самолета MH17 на Донбассе в 2014 году.

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