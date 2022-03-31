Зеленський просить Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки
Президент України Володимир Зеленський закликав Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки. А також докласти зусиль, щоб примусити Росію до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення президента до парламенту Австралії.
"Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за все, що вона зробила проти глобальної безпеки, важлива", - зазначив Зеленський.
За його словами, Росія має піддатися таким санкціям, щоб вона зрозуміла, що ядерний шантаж спричинить руйнівні наслідки для шантажиста.
"Лідерство Австралії може бути незамінним в модернізації глобальної архітектури безпеки і зміцненні антивоєнної коаліції, що працює над поверненням миру в Україну", - додав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вторгнення Росії стало можливим через безкарність після катастрофи літака MH17 на Донбасі в 2014 році.
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