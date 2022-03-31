Зеленський просить Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки

Президент України Володимир Зеленський закликав Австралію приєднатися до нової глобальної системи безпеки. А також докласти зусиль, щоб примусити Росію до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення президента до парламенту Австралії.

"Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за все, що вона зробила проти глобальної безпеки, важлива", - зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має піддатися таким санкціям, щоб вона зрозуміла, що ядерний шантаж спричинить руйнівні наслідки для шантажиста.

"Лідерство Австралії може бути незамінним в модернізації глобальної архітектури безпеки і зміцненні антивоєнної коаліції, що працює над поверненням миру в Україну", - додав він.