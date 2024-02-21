Зеленський про проросійські гасла польських фермерів: антисолідарно та неправдиво

"І, я думаю, кожен зрозуміє, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим паче з тим, що там почали з'являтися відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І, зокрема, у вчорашньому випадку із нашим зерном, яке висипали з вагона, - це було ще й просто неправдиво", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що ані грама з того збіжжя не везли на польський ринок, адже зараз немає жодного погодження на експорт у Польщу зерна з України.

"Хоч це для українських виробників очевидно невигідно, але ми дотримуємося цього, бо відносини з Польщею для нас - безумовний пріоритет національної безпеки", - зазначив глава держави.

Що передувало

Вчора, 20 лютого, на протесті польських фермерів на кордоні з Україною помітили плакат, на якому закликають російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок в Україні та Брюсселі". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

При цьому організатори протестів заявили, що кожен з учасників сам несе відповідальність за те, що написано на їх плакатах.

Ситуацію вже прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський. Він підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", - написав він у Twitter.

Водночас, за неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Пізніше поліція Польщі повідомила, що у відношенні чоловіка, який є автором плаката відкрито кримінальне провадження.

"Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі. Поліція відреагувала на скандальні гасла під час протесту фермерів у Водзіславському районі", - сказано у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Польщі також відреагували. Там занепокоєні появою на протестах фермерів антиукраїнських гасел, а також тих, що вихваляють російського диктатора Володимира Путіна та війну, яку він веде проти України.