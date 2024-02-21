Зеленский о пророссийских лозунгах польских фермеров: антисолидарно и неправдиво

"И, я думаю, каждый поймет, что Украина не может смириться с происходящим на границе между нашими государствами. И тем более с тем, что там начали появляться откровенные пропутинские лозунги. Это неправильно. И антисолидарно. И, в частности, во вчерашнем случае с нашим зерном, которое высыпали из вагона, - это было еще и просто неправдиво", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ни грамма из этого зерна не везли на польский рынок, ведь сейчас нет никакого согласования на экспорт в Польшу зерна из Украины.

"Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас - безусловный приоритет национальной безопасности", - отметил глава государства.

Что предшествовало

Вчера, 20 февраля, на протесте польских фермеров на границе с Украиной заметили плакат, на котором призывают российского диктатора Владимира Путина "навести порядок в Украине и Брюсселе". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.

При этом организаторы протеста заявили, что каждый из участников сам несет ответственность за то, что написано на их плакатах.

Ситуацию уже прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский. Он подтвердил, что против автора плаката будут приняты меры.

"Полиция и прокуратура производят действия против его автора. Согласия на такие преступные действия не будет", - написал он в Twitter.

В то же время, по неофициальным данным, на лицо, прикрепившее этот плакат, будет составлен протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Позже полиция Польши сообщила, что в отношении мужчины, который является автором плаката, открыто уголовное производство.

"Нарушение закона и разжигание вражды недопустимы. Полиция отреагировала на скандальные лозунги во время протеста фермеров в Водзиславском районе", - говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Польши тоже отреагировали. Там обеспокоены появлением на протестах фермеров антиукраинских лозунгов, а также тех, которые восхваляют российского диктатора Владимира Путина и войну, которую он ведет против Украины.