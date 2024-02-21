У МЗС Польщі відреагували на скандальний плакат з закликом до Путіна на протесті фермерів

У Міністерстві закордонних справ Польщі занепокоєні появою на протестах фермерів антиукраїнських гасел, а також тих, що вихваляють російського диктатора Володимира Путіна та війну, яку він веде проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Польщі.

"Подібні дії виставляють у поганому світлі Польщу - країну, яка першою допомогла атакованій Україні - та поляків, які прийняли українських біженців. Важливо, що вони також дискредитують самих організаторів протесту. Ми вважаємо, що це спроба захоплення аграрного протестного руху крайніми та безвідповідальними групами, можливо, під впливом російської агентури", - наголосили у відомстві.

Польське МЗС закликає організаторів протестів виявити та усунути зі свого руху небагатьох ініціаторів цієї та подібних акцій.

"Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та руйнування світової економіки, а не тому, що українці захищаються від агресії", - зазначили у міністерстві.

Що передувало

Вчора, 20 лютого, на протесті польських фермерів на кордоні з Україною помітили плакат, на якому закликають російського диктатора Володимира Путіна "навести порядок в Україні та Брюсселі". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

При цьому організатори протестів заявили, що кожен з учасників сам несе відповідальність за те, що написано на їх плакатах.

Ситуацію вже прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський. Він підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", - написав він у Twitter.

Водночас, за неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Пізніше поліція Польщі повідомила, що у відношенні чоловіка, який є автором плаката відкрито кримінальне провадження.

"Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі. Поліція відреагувала на скандальні гасла під час протесту фермерів у Водзіславському районі", - сказано у повідомленні.