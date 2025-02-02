Зеленський пропонує Рубіо відвідати "відкинуту на 100 років назад" Україну

Заяви Рубіо і Трампа про війну в Україні

Нагадаємо, 31 січня Марко Рубіо заявив, що війна повертає Україну "на 100 років назад". Він зазначив, що війна має завершитися переговорами й обидвом сторонам слід піти на поступки.

Раніше глава американської дипломатії заявив, що адміністрація Трампа хоче, щоб війна не повторилася через 2-4 роки.

Зеленський попередив, що Путін не готовий до дипломатичних переговорів, тому Україні потрібна сильна позиція, яку можуть забезпечити США.

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