Зеленський пропонує ратифікувати сторічну угоду з Британією

У січні цього року Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Угода покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

"Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство", - заявив тоді Зеленський.

Що передбачає угода

Документ має на меті зміцнення військової співпраці між країнами в галузі морської безпеки шляхом створення нової структури для посилення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях і протидії російській агресії.

Також він передбачає об’єднання експертів для розвитку науково-технологічного партнерства у сферах охорони здоров’я, агротехнологій, космосу, дронів, а також реалізації освітніх проєктів для зміцнення дружби між країнами.

Окрім цього, буде запроваджено британську систему перевірки, що дозволить відстежувати незаконно вивезене зерно з тимчасово окупованих територій України. Документ також підтверджує роль Великої Британії як ключового партнера України в енергетиці, видобутку критичних ресурсів і виробництві "зеленої" сталі.

"Від спільної роботи на світовій арені до подолання бар’єрів для торгівлі та зростання та розвитку культурних зв’язків, Великобританія та Україна будуть виступати одна за одну для оновлення, перебудови та реформ для майбутніх поколінь", - заявляли в уряді Британії.

У британському відомстві також наголошували, що 100-річне партнерство є "важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України", гарантуючи, що "вона більше ніколи не буде вразливою до тієї жорстокості, яку завдала їй РФ". Угода зобов’язує Британію стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Зміст угоди

У документі наголошується, що вступ України до НАТО є найнадійнішою гарантією її безпеки, а Велика Британія твердо підтримує незворотній курс Києва на членство в Альянсі.

Сторони домовилися розвивати ключові сфери, важливість яких виходить за рамки поточної війни, визнаючи роль України у зміцненні євроатлантичної безпеки. Особливий акцент зроблено на посиленні оперативної сумісності та внеску України як майбутнього члена НАТО.

Також відзначено, що відбудова України є критично важливою для подальшого прогресу, а спільна робота над цим дозволить обом країнам лідирувати у важливих секторах, просуваючи спільні цінності. Водночас Україна зобов'язується й надалі посилювати боротьбу з корупцією в державному та приватному секторах відповідно до досягнутих домовленостей.

Водночас сторони домовилися про наступне:

Зміцнення обороноздатності.

Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО.

Побудова партнерства у сфері морської безпеки.

Посилення економічного та торговельного співробітництва.

Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії.

Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності.

Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням.

Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій.

Використання потенціалу соціокультурних зв'язків.

Співробітництво з питань міграції.

В документі йдеться про те, що там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.

Також передбачається, що сторони можуть укладати додаткові угоди або домовленості, які є необхідними та доцільними для виконання цієї угоди.

Угода набирає чинності з дати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Вона залишатиметься чинною протягом 100 років, якщо жодна зі сторін не припинить її дію. До того ж в неї можуть бути внесені зміни, а будь-які спори щодо тлумачення або застосування цієї угоди вирішуватимуться шляхом консультацій між сторонами і не можуть бути передані на вирішення до будь-якого національного чи міжнародного трибуналу, суду або третьої сторони.