Зеленский предлагает ратифицировать столетнее соглашение с Британией

В январе этого года Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Соглашение призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.

Соглашение подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве", - заявил тогда Зеленский.

Что предусматривает соглашение

Документ имеет целью укрепление военного сотрудничества между странами в области морской безопасности путем создания новой структуры для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и противодействия российской агрессии.

Также он предусматривает объединение экспертов для развития научно-технологического партнерства в сферах здравоохранения, агротехнологий, космоса, дронов, а также реализации образовательных проектов для укрепления дружбы между странами.

Кроме этого, будет введена британская система проверки, что позволит отслеживать незаконно вывезенное зерно с временно оккупированных территорий Украины. Документ также подтверждает роль Великобритании как ключевого партнера Украины в энергетике, добыче критических ресурсов и производстве "зеленой" стали.

"От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений", - заявляли в правительстве Британии.

В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвимой к той жестокости, которую нанесла ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

Содержание соглашения

В документе отмечается, что вступление Украины в НАТО является самой надежной гарантией ее безопасности, а Великобритания твердо поддерживает необратимый курс Киева на членство в Альянсе.

Стороны договорились развивать ключевые сферы, важность которых выходит за рамки текущей войны, признавая роль Украины в укреплении евроатлантической безопасности. Особый акцент сделан на усилении оперативной совместимости и вкладе Украины как будущего члена НАТО.

Также отмечено, что восстановление Украины является критически важным для дальнейшего прогресса, а совместная работа над этим позволит обеим странам лидировать в важных секторах, продвигая общие ценности. В то же время Украина обязуется и в дальнейшем усиливать борьбу с коррупцией в государственном и частном секторах в соответствии с достигнутыми договоренностями.

В то же время стороны договорились о следующем:

Укрепление обороноспособности.

Укрепление безопасности и достижения консенсуса относительно членства Украины в НАТО.

Построение партнерства в сфере морской безопасности.

Усиление экономического и торгового сотрудничества.

Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечения к ответственности.

Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.

Использование потенциала социокультурных связей.

Сотрудничество по вопросам миграции.

В документе говорится о том, что там, где существуют условия для хорошо управляемой и безопасной мобильности, стороны будут осуществлять постепенные шаги для облегчения путешествия граждан и посещения стран друг друга, а также начнут регулярные контакты и обмен информацией о результатах миграции и политических намерениях.

Также предполагается, что стороны могут заключать дополнительные соглашения или договоренности, которые являются необходимыми и целесообразными для выполнения этого соглашения.

Соглашение вступает в силу с даты получения сторонами последнего уведомления о выполнении их внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Оно будет оставаться в силе в течение 100 лет, если ни одна из сторон не прекратит его действие. К тому же в него могут быть внесены изменения, а любые споры относительно толкования или применения этого соглашения будут решаться путем консультаций между сторонами и не могут быть переданы на решение в любой национальный или международный трибунал, суд или третью сторону.