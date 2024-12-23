Україна та Британія працюють над угодою про 100-річне партнерство, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони обговорили співпрацю двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Під час розмови Зеленський подякував за те, що наступного року Велика Британія продовжить підготовку українських воїнів у межах операції Interflex. За його словами, Україна також розраховує на підготовку та оснащення Великою Британією українських бригад за прикладом США та Франції.

Також вони обговорили посилення санкцій проти Росії та, зокрема, тіньового танкерного флоту РФ. На думку Зеленського, це не лише зменшить можливість Росії фінансувати війну, а й допоможе захистити навколишнє середовище в Північному та Балтійському морях.

"Також поспілкувалися про угоду про 100-річне партнерство між нашими державами, робота над підготовкою якої триває", - повідомив Зеленський.

Допомога від Британії

Велика Британія надала значну підтримку в навчанні українських військових, зокрема організовуючи масштабні тренувальні програми. Також Лондон надав Україні протитанкові системи NLAW, далекобійні ракети Storm Shadow і зенітно-ракетні комплекси.

Британія активно підтримує міжнародні санкції проти Росії та надає гуманітарну допомогу українським переселенцям.

Раніше ми писали, що Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.