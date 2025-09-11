Зеленський пропонує Європі нову програму по БпЛА: ракета за мільйон не може збивати дрони

"Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам – нашим сусідам і сусідам Росії – спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів", - зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки виробництву під час війни Україна стала лідером в цьому напрямку.

"До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали, ми відкриті до цієї співпраці", - додав президент України.

Глава держави також підкреслив, що ніхто в світі не має стальки ракет, щоб збивати всі види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою б вона не була, не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, або навіть 100 тисяч доларів.

Допомога Польщі

"Ми запропонували нашу допомогу (Польщі - ред.), тому що Patriot Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть, і нікому не допоможуть. "е суто зброя проти балістичних ракет передусім. Головний виробник цих ракет, США, сьогодні випускають 50-60 ракет на місяць", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, коли росіяни запускають 500-800 дронів на день, зрозуміло, що Patriot не проти дронів. У Patriot ракета коштує 2-3 млн доларів, а "Шахед", або "Герань" - до 100 тисяч доларів. Тому використовувати такі системи, як Patriot - не вихід.

"Ми відкриті і готові допомоги, і (президент США - ред.) Дональд Трамп сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що зв'язав їх з міністром оборони України Денисом Шмигалем, головнокомандуючим ЗСУ Олександром Сирським. Сирський, своєю чергою, вже перебуває на зв'язку з командуванням Польщі, далі залишаються вже технічні кроки.