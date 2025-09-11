Зеленский предлагает Европе новую программу по БпЛА: ракета за миллион не может сбивать дроны

"Украина предлагает всем европейским странам-соседям - нашим соседям и соседям России - совместную программу финансирования, производства и развития дронов-перехватчиков", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря производству во время войны Украина стала лидером в этом направлении.

"К этому надо подходить максимально быстро, чтобы бюрократические процессы не мешали, мы открыты к этому сотрудничеству", - добавил президент Украины.

Глава государства также подчеркнул, что никто в мире не имеет стальки ракет, чтобы сбивать все виды дронов. Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, или даже 100 тысяч долларов.

Помощь Польше

"Мы предложили нашу помощь (Польше - ред.), потому что Patriot Польше в борьбе с "Шахедами" не помогут, и никому не помогут. "Это чисто оружие против баллистических ракет прежде всего. Главный производитель этих ракет, США, сегодня выпускают 50-60 ракет в месяц", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, когда россияне запускают 500-800 дронов в день, понятно, что Patriot не против дронов. У Patriot ракета стоит 2-3 млн долларов, а "Шахед", или "Герань" - до 100 тысяч долларов. Поэтому использовать такие системы, как Patriot - не выход.

"Мы открыты и готовы помочь, и (президент США - ред.) Дональд Трамп сказал, что отправит своих военных, кто нужен", - добавил Зеленский.

Он также отметил, что связал их с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Сырский, в свою очередь, уже находится на связи с командованием Польши, дальше остаются уже технические шаги.