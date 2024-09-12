Зеленський - прокурору МКС: важливо не допустити ігнорування ордерів

Монголія відмовилась арештувати Путіна

Нагадаємо, що 2 вересня російський диктатор Володимир Путін прилетів до Монголії з візитом на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Ця поїздка стала першим візитом Путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно Монголія, яка і є зокрема підписантом, мала арештувати Путіна, але цього не зробила. В уряді Монголії своєю чергою відмову пояснили залежністю країни від російських енергоносіїв.

Українська сторона ж заявила, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський теж висловився про відмову арештувати Путіна, заявивши, що у Монголії "поважають вбивцю більше, ніж міжнародне право".

Водночас прокурор МКС також відреагував на відмову Монголії.

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