Зеленский - прокурору МКС: важно не допустить игнорирования ордеров

Монголия отказалась арестовать Путина

Напомним, что 2 сентября российский диктатор Владимир Путин прилетел в Монголию с визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Эта поездка стала первым визитом Путина в страну, ратифицировавшую Римский устав. Соответственно Монголия, которая и является подписателем, должна была арестовать Путина, но этого не сделала. В правительстве Монголии в свою очередь отказ объяснили зависимостью страны от российских энергоносителей.

Украинская сторона же заявила, что у Монголии будут последствия из-за того, что отказалась арестовывать российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказался об отказе арестовать Путина, заявив, что в Монголии "уважают убийцу больше, чем международное право".

В то же время прокурор МКС также отреагировал на отказ Монголии.

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