Зеленский прокомментировал возможное упрощение выдачи паспортов РФ

Будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал намерение президента России Владимира Путина упростить процедуру получения паспортов для всех украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

По словам Зеленского, такими действиями Российская Федерация "зря тратит время", ведь в Украине очень мало людей откликнутся на такое предложение российской власти.

"Возможно, и найдется кто-то, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или скрываясь от уголовных расследований", - написал будущий президент.

Зеленский отметил, что планирует выдавать украинские паспорта гражданам других стран, которые "страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".

"В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего", - добавил он.

Будущий президент подчеркнул, что готов к переговорам с Россией в Нормандском формате. Также он рассчитывает на взаимный обмен пленными в формате "всех на всех".

"Я надеюсь, что на ближайшей встрече в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России из-за решения о раздаче паспортов на Донбассе.