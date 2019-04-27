Украина готовит новые санкции против России за выдачу паспортов в ОРДЛО

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украинские дипломаты пытаются создать новую волну политического давления на Россию

Украина готовит новый пакет санкций против Российской Федерации в связи с указом российского президента Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ украинским гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, передает РБК-Украина со ссылкой на МИД в Twitter.

Министр иностранных дел уточнил, что новые санкции будут секторальными и экономическими.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также над подготовкой дополнительных украинских санкций против России секторальных и экономических", - рассказал Климкин.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик", после чего было проведено экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза ООН призвал к ужесточению санкций против России.

Новый указ Путина уже осудили Соединенные Штаты, Великобритания и Европарламент.