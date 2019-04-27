ru
ua

Зеленський прокоментував можливе спрощення видачі паспортів РФ


Зеленський наголосив, що готовий до переговорів з Росією у Нормандському форматі

Майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував намір президента Росії Володимира Путіна спростити процедуру отримання паспортів для усіх українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

За словами Зеленського, такими діями Російська Федерація "даремно витрачає час", адже в Україні дуже мало людей відгукнуться на таку пропозицію російської влади.

"Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань", - написав майбутній президент.

Зеленський зазначив, що планує видавати українські паспорти громадянами інших країн, які "страждають від авторитарних та корумпованих режимів".

"У першу чергу - росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше", - додав він.

Майбутній президент наголосив, що готовий до переговорів з Росією у Нормандському форматі. Також він розраховує на взаємний обмін полоненими у форматі "всіх на всіх".

"Я сподіваюсь, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі "всіх на всіх". Без виключень. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії через рішення про роздачу паспортів на Донбасі.

Рада прийняла "мовний закон" Курс долара стабілізувався на міжбанку
Читати всі новини