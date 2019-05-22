Зеленский прокомментировал отказ нардепов рассматривать законопроект о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал провальное голосование Верховной рады за внесенный им законопроект об изменении избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Facebook.

"Дорогие украинцы! Верховная рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду", - заявил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что "народные депутаты ошибаются и даже в мажоритарных округах украинцы выберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

Напомним, сегодня Рада отказалась голосовать за законопроекты Зеленского, в частности за законопроект о выборах и публичных закупках. Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и если Верховная рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону.

Ранее сообщалось, что Зеленський внес в Верховную раду законопроект о выборах. Также сегодня Зеленский внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Добавим, что Зеленській во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.