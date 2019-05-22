У Зеленского отреагировали на отказ Рады рассматривать закон о выборах

Фото: Руслан Стефанчук (УНИАН)

У Зеленского есть несколько планов

Президент Украины наделен только правом законодательной инициативы, и если Верховная рада отказывается менять закон о выборах, то выборы могут пройти и по старому закону. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Также представитель президента в Верховной раде объяснил закрытые списки в законопроекте Зеленского о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов".

"То, что было внесено сегодня, было результатом компромисса. Мы за открытые списки и за избирательный кодекс, мы за снижение барьеров. Закрытые списки это не лучший вариант, но это точно не гречкосей и мажоритарщина", - заявил Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук заявил, что указ о роспуске Рады будет опубликован завтра, 23 мая.

"Думаю, что завтра будет обнародован указ о роспуске ", - сказал Стефанчук.

По его словам, у Зеленского увидели, какие отношения между президентом и парламентом.

"Мне нужно переговорить эти вопросы с президентом Украины. У нас есть несколько планов, но они будут зависеть от реакции в Верховной раде. Мы реакцию получили. Далее мы будем выстраивать по плану "А, Б, С", - заявил он.

"По результатам вчерашних переговоров было предложено две позиции: это снижение барьера до 3%, а также вопрос об исключении мажоритарки. Поэтому мы согласились на этот вариант, но вы видите, как выполняются эти договоренности", - добавил Стефанчук.

По его словам, Зеленский будет в дальнейшем поднимать вопрос о выборах по отрытым спискам.

"За консультациями было сказано, что в то время, которое у нас есть мы успеем отказаться от мажоритарки и снизить барьер для того, чтобы к власти запустить новые силы, которые не могут набрать 5%, но которые пользуются поддержкой в обществе. Мы восприняли этот подход как промежуточный. В новой Раде мы все равно будем ставить вопрос о выборах по отрытым спискам. Для нас это принципиально. Это европейское качество подхода ", - заявил он.

Напомним, сегодня Рада отказалась голосовать за законопроекты Зеленского, в частности за законопроект о выборах и публичных закупках.

Ранее сообщалось, что Зеленський внес в Верховную раду законопроект о выборах. Также сегодня Зеленский внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Добавим, что Зеленській во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.