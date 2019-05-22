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Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Новости » Политика    22.05.2019 - 10:55
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Законопроект зарегистрирован в парламенте

Президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте. Сейчас на сайте Рады текст документа отсутствует.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявил, что законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов" может быть внесен в парламент президентом как неотложный. По его словам, текст законопроекта будет готов в 7:00 22 мая.

Также Богдан сообщал, что вскоре Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. По его словам, текст законопроекта разрабатывается учеными.

РБК-Украина писало, что вчера Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. В свою очередь Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая.

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