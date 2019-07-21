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Зеленский прокомментировал потери на Донбассе

Новости » Политика    21.07.2019 - 12:52
Зеленский прокомментировал потери на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, после полуночи на Донбассе обстрелов не было

В связи с гибелью двух военнослужащих, которые подорвались на взрывном устройстве возле населенного пункта Счастье, было начато срочное расследование. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, передает корреспондент РБК-Украина.

Также он сообщил, что после полуночи на Донбассе выстрелов не было.

"Выстрелов не было, но у нас есть одним проблема - погибшие люди из-за мины. По этому поводу там срочно началось расследование. Два человека ранены и двух, к сожалению, их с нами больше не будет. Поэтому там будет расследование как это произошло. Это были не выстрел, это была мина", - заявил глава государства. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что около 8:25 возле населенного пункта Счастье в Луганской области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на внеочередных парламентских выборах. Он заявил, что ожидает честный и справедливый результат на выборах.

Отметим, на Донбассе сегодня стартовал период перемирия, которое было согласовано в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы как бессрочное. 

Днем 20 июля представители незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих информационных ресурсах заявили о готовности к бессрочному перемирию на Донбассе.

Зеленский проголосовал на внеочередных выборах в Раду На Донбассе ранены двое украинских военных
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