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На Донбассе группа военных подорвалась на мине, есть погибшие

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 11:14
На Донбассе группа военных подорвалась на мине, есть погибшие
Иллюстративное фото (facebook com SLAVA MAVRICHEV)

В результате взрыва погибли двое военных

Возле населенного пункта Счастье (Луганская область) подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих, которые впоследствии скончались, еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС.

Как отмечается, это произошло сегодня около 8:25 утра. В ООС отмечают, что в результате взрыва на месте погибли двое военных. Также двое бойцов ООС получили ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

"Сегодня, около 8:25 часов во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих. В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - говорится в сообщении.

На Донбассе группа военных подорвалась на мине, есть погибшие

Напомним, за минувшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации были ранены двое украинских военных. Боевики в Донбассе совершили 26 обстрелов. С начала 21 июля обстрелов не наблюдается.

Отметим, командующий ООС Александр Сирский заявил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой, однако боевики активизировались в южном направлении. По его словам, это самое горячее направление на Донбассе.

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