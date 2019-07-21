ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський прокоментував втрати на Донбасі

Новини » Політика    21.07.2019 - 12:52
Зеленський прокоментував втрати на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами президента, після опівночі на Донбасі обстрілу не було

У зв'язку з загибеллю двох військовослужбовців, які підірвалися на вибуховий пристрій біля населеного пункту Щастя, було розпочато термінове розслідування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після голосування на позачергових виборах до Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він повідомив, що після опівночі на Донбасі пострілів не було.

"Пострілів не було, але у нас є одним проблема - загиблі люди з-за міни. З цього приводу там терміново почалося розслідування. Дві людини поранені і двох, на жаль, їх з нами більше не буде. Тому там буде розслідування як це сталося. Це були не постріл, це була міна", - заявив глава держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що близько 8:25 поблизу населеного пункту Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховий пристрій двоє військовослужбовців, які згодом померли, ще двоє постраждали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проголосував на позачергових парламентських виборах. Він заявив, що очікує чесний і справедливий результат на виборах.

Зазначимо, на Донбасі сьогодні стартував період перемир'я, яке було погоджено в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстрокове.

Вдень 20 липня представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) на своїх інформаційних ресурсах заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі.

Зеленський проголосував на позачергових виборах до Ради На Донбасі поранені двоє українських військових
Новини України Володимир ЗеленськийДонбаспотери
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся