Зеленський зробив заяву про ухилянтів від мобілізації

Як відзначив президент, мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці.

"На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію й була мобілізаційно віку й вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше законодавство діюче", - заявив президент.

Він зауважив, що законопроєкт зафіксовує деякі норми, які допоможуть військовому керівництву. Зокрема документ містить важливі питання щодо підтримки військових, які перебувають на фронті, а також питання щодо відпусток та ротації.

Законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.