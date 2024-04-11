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Зеленский прокомментировал закон о мобилизации

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В соответствии с запросом военных были введены изменения в мобилизации в Украине. В том же числе это касается и ужесточения наказания в отношении уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Как отметил президент, мобилизация в Украине идет в соответствии с установленными сроками и продлевается каждые три месяца.

"На запрос наших войск есть некоторые изменения в мобилизации и согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов. Хочу сказать, что любой человек и даже без этого закона, который нарушал закон о мобилизации и был мобилизационно возраста и он был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то, или иное законодательство действующее", - заявил президент.

Он отметил, что законопроект зафиксировал некоторые нормы, которые помогут военному руководству. В частности документ содержит важные вопросы по поддержке военных, находящихся на фронте, а также вопросы об отпусках и ротации.

Законопроект о мобилизации

Сегодня, 11 апреля, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10449, который регулирует процедуру мобилизации. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Подробнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина.

 

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