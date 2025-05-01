Зеленський прокоментував напад на Стерненка: "Усі факти будуть представлені суспільству"

Напад на Стерненка

Нагадаємо, що сьогодні вдень стало відомо, що на українського волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад. Чоловік був поранений.

Пізніше в СБУ повідомили, що співробітники Служби запобігли вбивству Стерненка. На нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Як згодом розповів сам Стерненко, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили - вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

Детально про напад - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.