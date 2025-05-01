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"Куля вийшла навиліт": Стерненко розповів, як почувається після замаху

Четвер 01 травня 2025 15:48
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"Куля вийшла навиліт": Стерненко розповів, як почувається після замаху Фото: Сергій Стерненко (facebook.com sternenko)
Автор: Наталія Кава

Волонтера Сергія Стерненка було прооперовано після невдалого замаху на життя, який стався у четвер, 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Стеренка.

Як розповів сам Стерненко, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили - вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.

"Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей. Мені дуже пощастило що поранення таке. Дякую Богу", - написав активіст.

Хто такий Стерненко

Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі.

Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом "Правознавство", а згодом продовжив навчання на тій же спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечникова.

У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який також очолив, і брав участь у подіях Революції Гідності в Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.

Замах на Стерненка

Вдень четверга, 1 травня, стало відомо, що на українського волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад. Чоловік був поранений, а Служба безпеки України затримала нападницю.

Детально про напад - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Служба безпеки України Сергій Стерненко
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