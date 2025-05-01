"Куля вийшла навиліт": Стерненко розповів, як почувається після замаху
Волонтера Сергія Стерненка було прооперовано після невдалого замаху на життя, який стався у четвер, 1 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Стеренка.
Як розповів сам Стерненко, його вже було прооперовано, а куля, якою влучили - вийшла навиліт. Нічого важливого в організмі не було травмовано.
"Ще раз дякую СБУ. І вам усім. Обіймаю кожного та кожну. І люблю нашу найкращу націю чудових людей. Мені дуже пощастило що поранення таке. Дякую Богу", - написав активіст.
Хто такий Стерненко
Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Садове, що на Одещині, в Білгород-Дністровському районі.
Вищу освіту здобував у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за фахом "Правознавство", а згодом продовжив навчання на тій же спеціальності в Одеському національному університеті імені Мечникова.
У 2014 році долучився до одеського Євромайдану, який також очолив, і брав участь у подіях Революції Гідності в Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії займається волонтерською діяльністю та веде власний YouTube-канал.
Замах на Стерненка
Вдень четверга, 1 травня, стало відомо, що на українського волонтера Сергія Стерненка було скоєно напад. Чоловік був поранений, а Служба безпеки України затримала нападницю.
Детально про напад - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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