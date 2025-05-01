Зеленский о нападении на Стерненко: "Все факты представят обществу"

Служба безопасности Украины продолжает расследовать обстоятельства нападения на волонтера Сергея Стерненко. Украинцы обязательно узнают подробности дела.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По словам главы государства, он знаком с обстоятельствами нападения на волонтера. Председатель Службы безопасности Украины доложил президенту о расследовании, которое проводится по делу Стерненко.
Зеленский заверил, что общество будет знать все подробности этого резонансного преступления.
"Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу, - подчеркнул Зеленский.
Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое, что в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе.
Высшее образование получал в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем продолжил обучение на той же специальности в Одесском национальном университете имени Мечникова.
В 2014 году присоединился к одесскому Евромайдану, который также возглавил, и участвовал в событиях Революции Достоинства в Киеве.
После начала полномасштабного вторжения России занимается волонтерской деятельностью и ведет собственный YouTube-канал.
Напомним, что сегодня днем стало известно, что на украинского волонтера Сергея Стерненко было совершено нападение. Мужчина был ранен.
Позже в СБУ сообщили, что сотрудники Службы предотвратили убийство Стерненко. На него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.
Как впоследствии рассказал сам Стерненко, он уже был прооперирован, а пуля, которой попали - вышла навылет. Ничего важного в организме не было травмировано.
Подробно о нападении - в материале РБК-Украина.
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