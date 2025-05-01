Зеленский о нападении на Стерненко: "Все факты представят обществу"

По словам главы государства, он знаком с обстоятельствами нападения на волонтера. Председатель Службы безопасности Украины доложил президенту о расследовании, которое проводится по делу Стерненко.

Зеленский заверил, что общество будет знать все подробности этого резонансного преступления.

"Служба безопасности Украины задержала нападающую - оперативно, спасибо за это. Все факты относительно нападения будут представлены обществу, - подчеркнул Зеленский.

Кто такой Стерненко

Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое, что в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе.

Высшее образование получал в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем продолжил обучение на той же специальности в Одесском национальном университете имени Мечникова.

В 2014 году присоединился к одесскому Евромайдану, который также возглавил, и участвовал в событиях Революции Достоинства в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения России занимается волонтерской деятельностью и ведет собственный YouTube-канал.