Зеленський прокоментував атаку дронів по Москві: справедлива відповідь

За словами президента, нещодавня атака дронів по Москві та області є не демонстрацією сили, а справедливою відповіддю за те, що Росія робить з Україною.

Зеленський також додав, що для атаки були використані безпілотники українського виробництва.

“Наша армія залучає далекобійну зброю нашого виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Це не демонстрація сили, а справедлива відповідь за те, що Росія робить з нами”, - підкреслив Зеленський.

Також президент прокоментував регулярні удари російських військ по Кривому Рогу. Зокрема, він зазначив, що "в Кривому Розі вже не залишилось готелів" після російських атак.

“Був удар по Кривому Рогу. Зокрема, знов по готелю. Завдані удари балістикою. І це не один удар. По одному й тому ж самому готелю, тобто це не випадковість. Як ви вважаєте: чи будуть українські війська відповідати після такого? Не ми почали війну, але ми дійсно хочемо її завершення. Але вбивати наших людей і не отримувати за це відповіді - ні, такого не буде”, - підкреслив Зеленський.

Масована атака дронів на Москву

Нагадаємо, у ніч на 11 березня у Москві пожалілись на атаку невідомих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), яка призвела до руйнувань, а також жертв. Через обстріл росіяни ввели режим "ковер" у всіх столичних аеропортах.

Спочатку губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого й трьох постраждалих, втім, пізніше кількість поранених зросла до 20.

Окремо варто додати, що під ударом також був військовий аеродром "Дягілєво" у Рязанській області Росії.