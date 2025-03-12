Зеленский прокомментировал атаку дронов по Москве: справедливый ответ

По словам президента, недавняя атака дронов по Москве и области является не демонстрацией силы, а справедливым ответом за то, что Россия делает с Украиной.

Зеленский также добавил, что для атаки были использованы беспилотники украинского производства.

"Наша армия привлекает дальнобойное оружие нашего производства, если мы говорим о дронах. Это не демонстрация силы, а справедливый ответ за то, что Россия делает с нами", - подчеркнул Зеленский.

Также президент прокомментировал регулярные удары российских войск по Кривому Рогу. В частности, он отметил, что "в Кривом Роге уже не осталось отелей" после российских атак.

"Был удар по Кривому Рогу. В частности, снова по отелю. Нанесены удары баллистикой. И это не один удар. По одному и тому же самому отелю, то есть это не случайность. Как вы считаете: будут ли украинские войска отвечать после такого? Не мы начали войну, но мы действительно хотим ее завершения. Но убивать наших людей и не получать за это ответа - нет, такого не будет", - подчеркнул Зеленский.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, в ночь на 11 марта в Москве пожаловались на атаку неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которая привела к разрушениям, а также жертвам. Из-за обстрела россияне ввели режим "ковер" во всех столичных аэропортах.

Сначала губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об одном погибшем и трех пострадавших, впрочем, позже количество раненых возросло до 20.

Отдельно стоит добавить, что под ударом также был военный аэродром "Дягилево" в Рязанской области России.