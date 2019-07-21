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США ожидают мирных и честных выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 09:22
США ожидают мирных и честных выборов в Украине
Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве США пожелали украинцам сделать успешный выбор в день голосования

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Соединенные Штаты Америки ожидают свободные и честные парламентские выборы в Украине. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве.

Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования.

"Украинцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать своих представителей в ВР - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", - сказал он.

США ожидают мирных и честных выборов в Украине

Напомним, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

Ранее, в американском посольстве призвали в воскресенье избегать толпы и демонстраций, а также предупредили о большом количестве полиции по городам и перекрытии улиц.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. В связи с этим, были объявлены досрочные парламентские выборы, которые назначили на 21 июля.

В ЦИК тогда сообщали, что со следующего дня публикации указа президента о роспуске Верховной Рады, ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс.

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