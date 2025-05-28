Зеленський: Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сподівання, що у червні 2026 року війни вже не буде. При цьому з літа наступного року РФ особливо відчує вплив санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.
Глава держави вважає, що проти Росії потрібні конкретні санкційні кроки. Втім, він підтверджує, що є люди, які вважають, що сильні санкції можуть нібито закрити можливість діалогу з РФ. І, як зазначив президент, такі думки є і в США, і в Європі.
"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у рускіх буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно", - сказав президент.
Зеленський додав, що складно передбачити дефіцит бюджету РФ, оскільки її економіка в більшості своїй тіньова. За словами президента, найбільший виклик зараз - це зростання російського військово-промислового комплексу.
"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну. Далі велика проблема з ВПК, з компонентами, які йдуть з Китаю, з Тайваню, зі США і з деяких небагатьох компаній Європи. Близько трьох десятків ключових підприємств ВПК Росії послідовно мають відповідні контракти з компаніями з цих країн, про які я сказав", - зазначив він.
Зеленський також прокоментував свою участь у саміт G7 та НАТО. Він зазначив, що прем'єр Канади, яка зараз головує в G7, запросив його на саміт цього червня, президент України підтвердив свою участь.
"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", - додав Зеленський.
Що стосується ЄС, президент сказав, що також буде присутній на саміті в тому чи іншому форматі.
Нагадаємо, 20 травня ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він був спрямований на "тіньовий флот" РФ. В Європейському Союзі вже почали підготовку до нового пакету.
Також лідери Франції, Німеччини, Британії та інших країн Європи заявили про готовність посилити санкції проти Москви, якщо та відмовиться припиняти вогонь чи робити інші кроки до миру.
Президент США Дональд Трамп теж неодноразово заявляв, що розглядає санкції проти РФ. Днями він сказав, що "безумовно" розглядає можливість введення санкцій.
При цьому раніше держсекретар Марко Рубіо зазначав, що США не поспішають з санкціями, бо нібито через це РФ може вийти з переговорів щодо завершення війни проти України.
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