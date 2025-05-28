Зеленский: Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть надежда, что в июне 2026 года войны уже не будет. При этом с лета следующего года РФ особенно почувствует влияние санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.
Глава государства считает, что против России нужны конкретные санкционные шаги. Впрочем, он подтверждает, что есть люди, которые считают, что сильные санкции могут якобы закрыть возможность диалога с РФ. И, как отметил президент, такие мысли есть и в США, и в Европе.
"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", - сказал президент.
Зеленский добавил, что сложно предсказать дефицит бюджета РФ, поскольку ее экономика в большинстве своем теневая. По словам президента, самый большой вызов сейчас - это рост российского военно-промышленного комплекса.
"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну. Далее большая проблема с ВПК, с компонентами, которые идут из Китая, из Тайваня, из США и из некоторых немногих компаний Европы. Около трех десятков ключевых предприятий ВПК России последовательно имеют соответствующие контракты с компаниями из этих стран, о которых я сказал", - отметил он.
Зеленский также прокомментировал свое участие в саммите G7 и НАТО. Он отметил, что премьер Канады, которая сейчас председательствует в G7, пригласил его на саммит в этом июне, президент Украины подтвердил свое участие.
"Что касается НАТО, то Рютте мне сказал, что они бы очень хотели, чтобы Украина была. А Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена. Разных сигналов по НАТО очень много", - добавил Зеленский.
Что касается ЕС, президент сказал, что также будет присутствовать на саммите в том или ином формате.
Напомним, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России. Он был направлен на "теневой флот" РФ. В Европейском Союзе уже начали подготовку к новому пакету.
Также лидеры Франции, Германии, Великобритании и других стран Европы заявили о готовности усилить санкции против Москвы, если та откажется прекращать огонь или делать другие шаги к миру.
Президент США Дональд Трамп тоже неоднократно заявлял, что рассматривает санкции против РФ. На днях он сказал, что "безусловно" рассматривает возможность введения санкций.
При этом ранее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США не спешат с санкциями, потому что якобы из-за этого РФ может выйти из переговоров по завершению войны против Украины.
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