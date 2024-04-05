Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки

Передісторія

Нагадаємо, у 2021 році Україна ввела економічні санкції низки осіб, яких тоді охрестили топ-10 української контрабанди. Таким чином 4 квітня санкції проти них були продовжені.

До списку, зокрема, потрапив одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "королем контрабанди". У 2021 році його та ще одного топ-контрабандиста позбавили українського громадянства.

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а раніше в одній зі справ Альперіна було передано 300 млн гривень на потреби Збройних сил України.

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