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Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський продовжив санкції проти осіб, яких пов'язують з контрабандою. Також до санкційного списку потрапила низка компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №219, опублікований на сайті Офісу президента.

Глава держави своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року. 

До санкційного списку увійшли:

  • Вадим Альперін (громадянство Ізраїлю);
  • Александру Єріміцюц (громадянство Румунії);
  • Юріє Кушнір (громадянство Румунії);
  • Орест  Адамчо (громадянство України);
  • Віктор Шерман (громадянство України);
  • Андрій Попов (громадянство Росії);
  • Араік Амірханян (громадянство Вірменії).

Санкції передбачають блокування активів та обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, заборона виведення капіталів з України, заборона діяльності на території України.

Також санкції РНБО продовжили проти 86 компаній, які також пов'язують з топ-контрабандистами України. Серед них більшість українських фірм, проте є низка компанії з Росії, Китаю, деякі знаходиться в окупованому Севастополі.

 

Передісторія

Нагадаємо, у 2021 році Україна ввела економічні санкції низки осіб, яких тоді охрестили топ-10 української контрабанди. Таким чином 4 квітня санкції проти них були продовжені.

До списку, зокрема, потрапив одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "королем контрабанди". У 2021 році його та ще одного топ-контрабандиста позбавили українського громадянства.

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу Альперіна, а раніше в одній зі справ Альперіна було передано 300 млн гривень на потреби Збройних сил України.

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Володимир ЗеленськийСанкціїКонтрабанда