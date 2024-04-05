Зеленский продлил санкции против топ-контрабандистов и не только

Предыстория

Напомним, в 2021 году Украина ввела экономические санкции против ряда лиц, которых тогда окрестили топ-10 украинской контрабанды. Таким образом 4 апреля санкции против них были продлены.

В список, в частности, попал одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "королем контрабанды". В 2021 году его и еще одного топ-контрабандиста лишили украинского гражданства.

В октябре 2023 года ВАКС закрыл дело Альперина, а ранее по одному из дел Альперина было передано 300 млн гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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