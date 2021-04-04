Зеленский утвердил санкции против 10 "топ-контрабандистов"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции попали 10 лиц, которых связывают с контрабандой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно приложению к указу, под санкции попали:
- Бокало Иван Васильевич.
- Пересоляк Валерий Иванович.
- Кушнир Юрий Радулович.
- Еримичук Александр Владимирович.
- Фирманюк Орест Игоревич.
- Альперин Вадим Александрович.
- Чудаков Александр Леонидович.
- Шерман Виктор Бенедиктович.
- Кравченко Александр Николаевич.
- Дидух Владимир Степанович.
Отмечается, что Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
К "Топ-10 украинским контрабандистам" применили следующие ограничительные меры:
- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, и воздушные судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
- полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с этим Законом;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.
Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В частности, будут заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде.
Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.
В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, которую Альперин заплатил.