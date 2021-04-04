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Зеленский утвердил санкции против 10 "топ-контрабандистов"

Новина українською → Украина, Воскресенье 04 апреля 2021 17:36
Зеленский утвердил санкции против 10 "топ-контрабандистов" Фото: Владимир Зеленский ввел в действие указ о санкциях (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции попали 10 лиц, которых связывают с контрабандой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно приложению к указу, под санкции попали:

  1. Бокало Иван Васильевич.
  2. Пересоляк Валерий Иванович.
  3. Кушнир Юрий Радулович.
  4. Еримичук Александр Владимирович.
  5. Фирманюк Орест Игоревич.
  6. Альперин Вадим Александрович.
  7. Чудаков Александр Леонидович.
  8. Шерман Виктор Бенедиктович.
  9. Кравченко Александр Николаевич.
  10. Дидух Владимир Степанович.

Отмечается, что Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

К "Топ-10 украинским контрабандистам" применили следующие ограничительные меры:

  • блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, и воздушные судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с этим Законом;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вводит персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды. В частности, будут заблокированы активы лиц, причастных к контрабанде.

Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться. Он отметил, что под санкции попали только первые десять контрабандистов и они не будут последними.

В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что Альперин считается одним из крестных отцов контрабанды в Украине. В конце ноября того же года он был задержан, ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Украины. Судом ему была определена мера пресечения с альтернативой залога в размере 70 млн гривен, которую Альперин заплатил.

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