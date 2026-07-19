Зеленський: продовжив говорити з командирами, завтра - ключові розмови

Деталі розмов із командуванням

Глава держави зазначив, що неділя виявилася днем дуже тривалих та детальних розмов із військовими лідерами.

Зокрема, йшлося про поточну ситуацію на передовій та забезпечення оборонців усім необхідним.

"Сьогодні були дуже тривалі, детальні розмови з командувачами. І щодо фронту - ситуації зараз, усіх напрямків. Обовʼязково - щодо забезпечення. Того, що є, і того, що постачається партнерами", - наголосив президент.

За його словами, за підсумками цих зустрічей уже сформовано чіткий план дій на найближчі дні.

Окрему увагу лідер країни звернув на підготовку до завтрашніх подій.

"Завтра будуть ключові розмови. Дуже важливі. Рішення, які потрібні Україні", - підсумував Зеленський.