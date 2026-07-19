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Зеленский: продолжил говорить с командирами, завтра - ключевые разговоры

16:50 19.07.2026 Вс
2 мин
Уже сформирован четкий план действий на ближайшее время
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые разговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Детали разговоров с командованием

Глава государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.

В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.

"Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами", - подчеркнул президент.

По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.

Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.

"Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине", - подытожил Зеленский.

Совещания с генералами

В преддверии ключевых переговоров президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с военным руководством страны.

В частности, 18 и 19 июля глава государства заслушал доклады командующих о ситуации на тяжелых направлениях фронта, обеспечении армии оружием и масштабировании эффективных оборонных решений.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский провел совещание с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим ДШУ Олегом Апостолом.

Этот разговор охватил вопросы боевой обстановки, темпов поставок вооружения от партнеров и внутреннего производства беспилотников.

Днем ранее, 18 июля, президент также собрал на совещание украинских генералов, во время которого военное руководство озвучило конкретные шаги по улучшению обороны.

Речь шла о внедрении эффективных решений на уровне корпусов и определении насущных потребностей в оружии для передовой.

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