Зеленский: продолжил говорить с командирами, завтра - ключевые разговоры

Проведен ряд длительных разговоров с военным командованием по ситуации на фронте и обеспечению армии. Уже завтра ожидаются ключевые разговоры, которые определят дальнейшие шаги Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Глава государства отметил, что воскресенье оказалось днем очень продолжительных и детальных разговоров с военными лидерами.
В частности, речь шла о текущей ситуации на передовой и обеспечении защитников всем необходимым.
"Сегодня были очень длительные, детальные разговоры с командующими. И по фронту - ситуации сейчас, всех направлений. Обязательно - по обеспечению. Того, что есть, и того, что поставляется партнерами", - подчеркнул президент.
По его словам, по итогам этих встреч уже сформирован четкий план действий на ближайшие дни.
Особое внимание лидер страны обратил на подготовку к завтрашним событиям.
"Завтра будут ключевые разговоры. Очень важные. Решения, которые нужны Украине", - подытожил Зеленский.
В преддверии ключевых переговоров президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с военным руководством страны.
В частности, 18 и 19 июля глава государства заслушал доклады командующих о ситуации на тяжелых направлениях фронта, обеспечении армии оружием и масштабировании эффективных оборонных решений.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский провел совещание с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком и командующим ДШУ Олегом Апостолом.
Этот разговор охватил вопросы боевой обстановки, темпов поставок вооружения от партнеров и внутреннего производства беспилотников.
Днем ранее, 18 июля, президент также собрал на совещание украинских генералов, во время которого военное руководство озвучило конкретные шаги по улучшению обороны.
Речь шла о внедрении эффективных решений на уровне корпусов и определении насущных потребностей в оружии для передовой.