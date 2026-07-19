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Зеленський: продовжив говорити з командирами, завтра - ключові розмови

16:50 19.07.2026 Нд
2 хв
Вже сформовано чіткий план дій на найближчий час
aimg Сергій Козачук
Зеленський: продовжив говорити з командирами, завтра - ключові розмови Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Проведено низку тривалих розмов із військовим командуванням щодо ситуації на фронті та забезпечення армії. Вже завтра очікуються ключові розмови, які визначать подальші кроки України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Деталі розмов із командуванням

Глава держави зазначив, що неділя виявилася днем дуже тривалих та детальних розмов із військовими лідерами.

Зокрема, йшлося про поточну ситуацію на передовій та забезпечення оборонців усім необхідним.

"Сьогодні були дуже тривалі, детальні розмови з командувачами. І щодо фронту - ситуації зараз, усіх напрямків. Обовʼязково - щодо забезпечення. Того, що є, і того, що постачається партнерами", - наголосив президент.

За його словами, за підсумками цих зустрічей уже сформовано чіткий план дій на найближчі дні.

Окрему увагу лідер країни звернув на підготовку до завтрашніх подій.

"Завтра будуть ключові розмови. Дуже важливі. Рішення, які потрібні Україні", - підсумував Зеленський.

Наради з генералами

Напередодні ключових переговорів президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із військовим керівництвом країни.

Зокрема, 18 та 19 липня глава держави заслухав доповіді командувачів щодо ситуації на найважчих напрямках фронту, забезпечення армії зброєю та масштабування ефективних оборонних рішень.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський провів нараду із заступником начальника Генштабу Володимиром Горбатюком та командувачем ДШВ Олегом Апостолом.

Ця розмова охопила питання бойової обстановки, темпів постачання озброєння від партнерів та внутрішнього виробництва безпілотників.

Днем раніше, 18 липня, президент також зібрав на нараду українських генералів, під час якої військове керівництво озвучило конкретні кроки для покращення оборони.

Тоді йшлося про впровадження ефективних рішень на рівні корпусів та визначення нагальних потреб у зброї для передової.

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